Galatasaray Beşiktaş averaj eşit olursa ne olur? Averaj eşitliğinde neye bakılır? Futbolseverler averaj eşitliğinde ne olacağını merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Son 90 dakikada Galatasaray ile Beşiktaş aynı puanda sahaya çıkacak. İki takımın maçını kazanması halinde averajlara bakılacak.

AVERAJ EŞİT OLURSA NE OLUR?

81 puanı bulunan Beşiktaş ile Galatasaray arasında ikili averaj ortadan kalktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.