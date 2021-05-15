Galatasaray Beşiktaş averaj eşit olursa ne olur? Averaj eşitliğinde neye bakılır? Futbolseverler averaj eşitliğinde ne olacağını merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Son 90 dakikada Galatasaray ile Beşiktaş aynı puanda sahaya çıkacak. İki takımın maçını kazanması halinde averajlara bakılacak.
AVERAJ EŞİT OLURSA NE OLUR?
81 puanı bulunan Beşiktaş ile Galatasaray arasında ikili averaj ortadan kalktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.
3 büyüklerin şampiyonlar ligi kapışması! ''Şampiyonluk olasılıkları'' İkili everajda kim şampiyon olur?
Örnek vermek gerekirse Beşiktaş'ın bugün Göztepe'yi mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Beşiktaş ayrıca genel averajda Galatasaray'dan 2 gol önde. Yani bugün Beşiktaş kazanır ve goller atarsa, Galatasaray'ın hem kazanması hem de Beşiktaş'tan iki gol daha fazla atması gerekecek.
Galatasaray son haftaya girerken Beşiktaş'la arasındaki puan farkını eşitledi. İki takım arasında ikili averaj olayı da maçların 0-2 ve 3-1 bitmesi nedeniyle ortadan kalktı. Deplasmanda atılan golün ekstra bir önemi ise bulunmuyor. Galatasaray bu akşam Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe kazansa dahi, Yeni Malatyaspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam oynayacakları maçları kazanırlarsa o zaman aynı puanda olacak Galatasaray ve Beşiktaş'ın genel averajına bakılacak. Beşiktaş'ın genel averajı 44, Galatasaray'ın ise 42. İki takım kazanırsa Galatasaray'ın Beşiktaş'tan iki gol daha fazla atması gerekecek.
Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45'te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.
Süper Lig'de puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj geçerli. Sezonu iki takım eşit puanda tamamlarsa tarafların arasında oynanan maçlara bakılacak ve ikili averaj gözetilecek.
Ancak Süper Lig'de ikili averajdaki skor eşitliğinde deplasmanda atılan golün herhangi bir önemi bulunmuyor. İkili averajda eşitlik olması durumunda ise bu kez genel averaja bakılacak.