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    • 15.05.2021 22:04
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    oğlu, -, - maçlarını değerlendirdi: Çok baskı var

    oğlu, canlı yayınında " ve üst düzey oynuyorlar. Bu tip maçlarda yerli futbolculardan değil, ithal topçulardan korkmuşumdur. Ama şu ana kadar her şey temiz. huzursuzdu, baskı vardı. Ama bakıyorum ki ’da da çok baskı var" açıklamasında bulundu.

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    Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu açıklamalarda bulundu.



    Toroğlu, "Malatya ve Göztepe üst düzey oynuyorlar. Bu tip maçlarda yerli futbolculardan değil, ithal topçulardan korkmuşumdur. Ama şu ana kadar her şey temiz. Beşiktaş huzursuzdu, baskı vardı. Ama bakıyorum ki Galatasaray'da da çok baskı var" dedi.

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    Haberler Spor Erman Toroğlu, Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçlarını değerlendirdi: Çok baskı var