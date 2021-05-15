



Toroğlu, "Malatya ve Göztepe üst düzey oynuyorlar. Bu tip maçlarda yerli futbolculardan değil, ithal topçulardan korkmuşumdur. Ama şu ana kadar her şey temiz. Beşiktaş huzursuzdu, baskı vardı. Ama bakıyorum ki Galatasaray'da da çok baskı var" dedi.