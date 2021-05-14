Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muric. Geçtiğimiz sezon sonunda Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün İtalya macerası hiç de iyi geçmesi. İtalyan basını hem Vedat Muric'in hem de Lazio'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Vedat Muric'in menajerinin de F.Bahçe yönetimi ile temasta olduğu öğrenildi. Makul bir kiralama ücreti olması durumunda Vedat'ın yeniden çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

578 DAKİKA FORMA GİYDİ

Serie A'da Lazio ile 24 maçta forma giyen Vedat Muric sadece 4 kez ilk 11'de başladı. Toplam oynadığı süre ise sadece 578 dakika oldu.