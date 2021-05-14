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    Vedat Muric rotayı 'e çevirdi

    Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan 'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muric. Geçtiğimiz sezon sonunda 'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün macerası hiç de iyi geçmesi. basını hem Vedat Muric'in hem de Lazio'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı.

    Vedat adım adım Kadıköy'e

    Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan 'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muric. Geçtiğimiz sezon sonunda 'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün macerası hiç de iyi geçmesi. basını hem Vedat Muric'in hem de Lazio'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Vedat Muric'in menajerinin de F.Bahçe yönetimi ile temasta olduğu öğrenildi. Makul bir kiralama ücreti olması durumunda Vedat'ın yeniden çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

    578 DAKİKA FORMA GİYDİ
    'da Lazio ile 24 maçta forma giyen Vedat Muric sadece 4 kez ilk 11'de başladı. Toplam oynadığı süre ise sadece 578 dakika oldu.

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    Haberler Spor Vedat Muric rotayı Kadıköy'e çevirdi