Van Dijk şok etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İRFAN CAN KAYSERİ'DE YOK

Fenerbahçe'nin Sivas ile oynadığı maçın henüz 7. dakikasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin Kayseri ile cumartesi gecesi deplasmanda oynanacak kritik maçta forma giymeyeceği öğrenildi. Adalesinde gerilme olan İrfan Can böylece sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahcevi dışında Diego Perotti, Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta'nın sakatlıkları devam ediyor.