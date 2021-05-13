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    Van Dijk şok etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Liverpool'un Hollandalı stoperi sakatlığı nedeniyle Euro 2020’de forma giyemeyeceği açıkladı. Yıldız futbolcu, “Tedavime odaklanmam en doğru karar” diye konuştu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için derledği yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Van Dijk şok etti

    Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk sakatlığı nedeniyle Euro 2020'de forma giyemeyeceği açıkladı. Yıldız futbolcu, "Tedavime odaklanmam en doğru karar" diye konuştu.

    AYIN GOLÜ BURAK'TAN
    Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçildi. Burak oyların yüzde 30'unu aldı.

    MİAMİ BİLETİ KAPTI
    NBA'de Miami Heat, Boston Celtics'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi. Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "doubledouble" yapmayı başardı.

        DEVLERE UEFA ŞOKU
        UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyeleri olan ve organizasyondan ayrılmayacağını açıklayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un yönetmeliklerinin olası ihlalinden dolayı soruşturulacağını açıkladı. Soruşturmanın sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. UEFA Başkanı Ceferin; Arsenal, M.United, Chelsea, Liverpool, M.City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid'in ise kendilerinden özür dilediğini ve yeniden UEFA organizasyonlarına dahil edildiğini duyurdu.

        BAKER SEFERBERLiĞi
        Konya'da güzel bir gol atan Lewis Baker'ın takımda kalması için girişimler hızlandırıldı. İngiliz yıldızın Abdullah Avcı ile görüşerek, "Eğer siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de kalmak isterim" dediği öğrenildi. Yönetimin Chelsea ile yaptığı görüşmelerde bedelsiz kiralama için pazarlık yaptığı öğrenildi.

        KURTARICI MOHAMED
        Covid dönüşü Antalya maçında 3 puanı getiren Mostafa Mohamed yine alkış aldı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Mısırlı forvet, ağrılarına rağmen Denizli'de oyuna girip 2 gol attı. Mohamed taraftarların gönlünü fethetti.

            CENK&ABOUBAKAR PFDK'LIK OLDU!
            TFF Hukuk Kurulu, Karagümrük maçı sonrası stat koridorlarında yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Karagümrük'ten ise Enzo Roco disiplin kuruluna gönderildi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar sakatlıkları sebebiyle Karagümrük maçını tribünden takip etmişti.

            OMZU ÇIKAN LJAJİC OYNAMAK İSTİYOR
            Karagümrük maçında sakatlanan Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı... Yıldız futbolcunun Göztepe deplasmanında oynamak istediği öğrenildi.

            KUTLAMALAR KAPANMA SONRASI
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptı. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmadı" dedi.

                ŞAMPİYONLUK KUPASI TANITILDI
                Süper Lig'de cumartesi günü sahibini bulacak olan şampiyonluk kupası tanıtıldı. Kupanın boyunun 74 cm, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.

                İRFAN CAN KAYSERİ'DE YOK
                Fenerbahçe'nin Sivas ile oynadığı maçın henüz 7. dakikasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin Kayseri ile cumartesi gecesi deplasmanda oynanacak kritik maçta forma giymeyeceği öğrenildi. Adalesinde gerilme olan İrfan Can böylece sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahcevi dışında Diego Perotti, Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta'nın sakatlıkları devam ediyor.

                SAMATTA İLE VEDA VAKTİ
                Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta, eski takımının yolunu tutmak için gün sayıyor. Aston Vila'ya 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyecek olan Sarı-Lacivertli yönetim, sonrasında 3.5 milyon Euro bedelle Samatta'yı Genk'e satacak.

                    SİVASSPORLU ALİ ŞAŞAL KURTARIŞ REKORUNU KIRDI
                    Sivasspor'un başarılı kalecisi Ali Şaşal Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını dün akşam Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Maçta 7 kurtarış yapan Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını F.Bahçe'ye karşı oynadı. Ali Şaşal Vural, bu sezon ligde 19 gol yerken, 5 müsabakada da kalesini gole kapadı.

                    GÖZBAŞI: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ
                    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin bitimine bir hafta kala büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, " Büyük emekler verdik emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi. Başkan Berna Gözbaşı "Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Diğer rakibimizin alacağı sonucu beklemek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

                    G.SARAY HDI SİGORTA'YA HIRVAT SMAÇÖR GELDİ
                    G.Saray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Hırvat smaçör Marko Sedlacek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Vero Volley Monza takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sedlacek, kariyerinde Mladost Zagreb, Rennes ve Piacenza formalarını da giydi.

                        SAĞ BEK OZAN'A EMANET
                        Nazım Sangare'nin sakatlığı sürerken takım kaptanı Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor maçında bu kez de sarı kart cezalısı duruma düştü. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayseri maçında sağ bek mevkinde Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında olduğu gibi yine Ozan Tufan'ın forma giymesi bekleniyor.
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                        Haberler Spor Van Dijk şok etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)