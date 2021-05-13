Van Dijk şok etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk sakatlığı nedeniyle Euro 2020'de forma giyemeyeceği açıkladı. Yıldız futbolcu, "Tedavime odaklanmam en doğru karar" diye konuştu.
AYIN GOLÜ BURAK'TAN
Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçildi. Burak oyların yüzde 30'unu aldı.
MİAMİ BİLETİ KAPTI
NBA'de Miami Heat, Boston Celtics'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi. Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "doubledouble" yapmayı başardı.