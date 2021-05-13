Van Dijk şok etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BAKER SEFERBERLiĞi

Konya'da güzel bir gol atan Lewis Baker'ın takımda kalması için girişimler hızlandırıldı. İngiliz yıldızın Abdullah Avcı ile görüşerek, "Eğer siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de kalmak isterim" dediği öğrenildi. Yönetimin Chelsea ile yaptığı görüşmelerde bedelsiz kiralama için pazarlık yaptığı öğrenildi.