Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Belçika ekibi Club Brugge kararını verdi

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Belçika temsilcisi sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Faslı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Dirar'ın Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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