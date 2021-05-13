Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Belçika ekibi Club Brugge kararını verdi

Fenerbahçe'den, Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak giden Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak giden Nabil Dirar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Belçika Play-Off Şampiyonluk Grubu'nda bitime 4 hafta kala Club Brugge, 39 puanla lider durumda. Mart ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın sezonun geri kalan maçlarında da oynayamayacağı açıklandı.