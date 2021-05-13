Ali Koç istifa etti mi? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başlarken sarı lacivertli futbolseverler Ali Koç aday olacak mı? Ali Koç istifa etti mi sorularına yanıt arıyor. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılacak başkankık seçiminde en çok merak edilen konu ise Ali Koç'un adayo lup olmayacağı.