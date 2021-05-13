Ali Koç istifa etti mi? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başlarken sarı lacivertli futbolseverler Ali Koç aday olacak mı? Ali Koç istifa etti mi sorularına yanıt arıyor. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılacak başkankık seçiminde en çok merak edilen konu ise Ali Koç'un adayo lup olmayacağı.
ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?
Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı halde seçim 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda, "Şu an net bir şey söylememekle birlikte ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.
ALİ KOÇ İSTİFA ETTİ Mİ?
Fenerbahçe başkanlığındaki 3. yılını da kupasız kapatmaya doğru giden Ali Koç'a eleştiriler artıyor. Sosyal medyada taraftarlar ikiye bölünürken, bazı taraftarlar başarısızlığa rağmen Koç'u eleştirmeyenlere tepki gösterdi.
3 yılda 52 transfer yapan Ali Koç, 6 teknik direktör değiştirmesine rağmen istenen başarıyı yakalayamadı. Koç döneminde sarı-lacivertli takımın Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serileri sona erdi.