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    Erzurum ve Ankaragücü düştü | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Alanyaspor'u yenen ve Kasımpaşa’ya yenilen , Süper Lig’e veda etti. G.Birliği ve Kayseri’den biri düşen son takım olacak. İşte haberin detayları ve 12 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Erzurum ve Ankaragücü düştü
    BB Erzurumspor, Süper Lig'in 41. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Erzurum ile birlikte Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Ankaragücü lige veda eden bir diğer takım oldu. Süper Lig'den düşen takım son takım ise ya da Kayserispor'dan biri olacak. Ligde son haftaya 41 puanla giren Kayseri 1 puan alması halinde ligde kalacak. G.Birliği'nin puanı ise 38.

    BEŞİKTAŞ KSK'YI GEÇTİ
    ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi. Beşiktaş'ta Mehmet Yağmur 22 sayıyla yıldızlaştı.

    GOL DÜELLOSU RİZE'NİN
    SÜPER Lig'de dün Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep FK'yı 5-4 mağlup etti. Yeni Malatyaspor ise geriye düştüğü maçta sahasında Hatay ile 1-1 berabere kaldı.

    BURAK'A BÜYÜK ONUR
    LILLE ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, Fransa'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Neymar ve Mbappe gibi dünya yıldızları da bulunuyor

    CİTY ŞAMPİYON OLDU
    PREMIER Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti.

    BUFFON BIRAKIYOR!
    İTALYA Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un 43 yaşındaki emektar kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda Siyah-Beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.

    SANCHO'NUN PEŞİNDELER
    MANCHESTER United, Jadon Sancho ile Avrupa Şampiyonası'ndan önce anlaşmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Alman devi Dortmund'a teklifi ise tam 90,67 milyon Euro.
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    Haberler Spor Erzurum ve Ankaragücü düştü | Yurttan ve dünyadan spor gündemi