Erzurum ve Ankaragücü düştü | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 41. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Erzurum ile birlikte Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Ankaragücü lige veda eden bir diğer takım oldu. Süper Lig'den düşen takım son takım ise Gençlerbirliği ya da Kayserispor'dan biri olacak. Ligde son haftaya 41 puanla giren Kayseri 1 puan alması halinde ligde kalacak. G.Birliği'nin puanı ise 38.
BEŞİKTAŞ KSK'YI GEÇTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi. Beşiktaş'ta Mehmet Yağmur 22 sayıyla yıldızlaştı.
GOL DÜELLOSU RİZE'NİN
SÜPER Lig'de dün Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep FK'yı 5-4 mağlup etti. Yeni Malatyaspor ise geriye düştüğü maçta sahasında Hatay ile 1-1 berabere kaldı.
BURAK'A BÜYÜK ONUR
LILLE ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, Fransa'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Neymar ve Mbappe gibi dünya yıldızları da bulunuyor
CİTY ŞAMPİYON OLDU
PREMIER Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti.
BUFFON BIRAKIYOR!
İTALYA Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un 43 yaşındaki emektar kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda Siyah-Beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.
SANCHO'NUN PEŞİNDELER
MANCHESTER United, Jadon Sancho ile Avrupa Şampiyonası'ndan önce anlaşmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Alman devi Dortmund'a teklifi ise tam 90,67 milyon Euro.
BEŞİKTAŞ KSK'YI GEÇTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi. Beşiktaş'ta Mehmet Yağmur 22 sayıyla yıldızlaştı.
GOL DÜELLOSU RİZE'NİN
SÜPER Lig'de dün Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep FK'yı 5-4 mağlup etti. Yeni Malatyaspor ise geriye düştüğü maçta sahasında Hatay ile 1-1 berabere kaldı.
BURAK'A BÜYÜK ONUR
LILLE ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, Fransa'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Neymar ve Mbappe gibi dünya yıldızları da bulunuyor
CİTY ŞAMPİYON OLDU
PREMIER Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti.
BUFFON BIRAKIYOR!
İTALYA Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un 43 yaşındaki emektar kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda Siyah-Beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.
SANCHO'NUN PEŞİNDELER
MANCHESTER United, Jadon Sancho ile Avrupa Şampiyonası'ndan önce anlaşmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Alman devi Dortmund'a teklifi ise tam 90,67 milyon Euro.