Türkiye, aşılamada gaza bastı. Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına başlandı. Şu ana kadar 25 milyon kişiye aşı yapıldı. Sağlık çalışanları, aşılamanın sorunsuz bir şekilde sürmesi için iğneyle kuyu kazdı. Özellikle eksi 80 derece saklanan BioNTech aşısının bozulmaması için özenle çalışıldı.
İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aşı Sorumlusu Dr. Önder Yel, bu aşının depolardan hastaneye olan yolculuğunu şöyle anlattı:
SİNA sistemi üzerinden aşı randevularını, Aşı Takip Sistemi üzerinden ise hastanelerdeki aşı stokunu takip ediyoruz. Buna göre hangi hastaneye kaç aşı götürüleceği planlanıyor. Ardından aşılar özel buzlar içerisinde nakil araçlarıyla hastaneye götürülür.