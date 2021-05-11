Türkiye, aşılamada gaza bastı. Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına başlandı. Şu ana kadar 25 milyon kişiye aşı yapıldı. Sağlık çalışanları, aşılamanın sorunsuz bir şekilde sürmesi için iğneyle kuyu kazdı. Özellikle eksi 80 derece saklanan BioNTech aşısının bozulmaması için özenle çalışıldı.