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    Sağlık çalışanları aşısında sıkı önlemler aldı: Aşılar, güvenlik eşliğinde doktorlara teslim ediliyor

    Sağlık çalışanları, aşılamada iğneyle kuyu kazdı. Saklama koşulları nedeniyle uygulamasında sıkı önlemler aldı. Tek dozunun dahi ziyan olmaması i hastaneler arası hasta transferi bile yaptı! Depolardan gönderilen aşılar, güvenlik eşliğinde doktorlara teslim ediliyor.

    Sorumluluk taşıyoruz

    Türkiye, aşılamada gaza bastı. Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına başlandı. Şu ana kadar 25 milyon kişiye aşı yapıldı. Sağlık çalışanları, aşılamanın sorunsuz bir şekilde sürmesi için iğneyle kuyu kazdı. Özellikle eksi 80 derece saklanan BioNTech aşısının bozulmaması için özenle çalışıldı.

    İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aşı Sorumlusu Dr. Önder Yel, bu aşının depolardan hastaneye olan yolculuğunu şöyle anlattı:

    SİNA sistemi üzerinden aşı randevularını, Aşı Takip Sistemi üzerinden ise hastanelerdeki aşı stokunu takip ediyoruz. Buna göre hangi hastaneye kaç aşı götürüleceği planlanıyor. Ardından aşılar özel buzlar içerisinde nakil araçlarıyla hastaneye götürülür.

        HASTANELER ARASI TRANSFER
        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, aşının uygulanmasını şöyle anlattı: Bir şişeden 6 doz aşı çıkıyor. Aşının uygulanması için 6 kişinin hazır bunulması gerekiyor.

        Bazen vatandaşımız randevuya gelmiyorsa, başka hastaneyi arıyoruz. Burada bekleyen bir vatandaşımız varsa onu aşılıyoruz. Böylece diğer hastanede boyuna aşı açılmamış oluyor.

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