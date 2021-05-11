İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Chelsea ve Manchester City'nin 29 Mayıs'ta İstanbul'da karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalinin, Londra'ya alınmasıni istedi.

Johnson'un UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le görüşüp maçın Wembley'de yapılmasını istediği belirtildi. Ceferin'in ise bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Bu kararı vermesi için en az 22 bin 500 seyirci garantisi istediği öğrenildi.

Ceferin'in "Türkiye'nin harcadığı para İngiliz hükümetince karşılanmalı. 2023'teki final ise Cumhuriyet'in 100 yılı nedeniyle İstanbul'da yapılmalı" dediği iddia edildi. Bu söylentilere ve iddialara, Türkiye'den büyük tepki geldi. UEFA'nın kararını en geç yarın açıklayacağı öğrenildi.