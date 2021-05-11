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     Başbakanı 'a Finali tepkisi

     Başbakanı , ve 'nin 29 Mayıs'ta 'da karşılaşacağı finalinin, 'ya alınmasıni istedi. Johnson'un Başkanı 'le görüşüp maçın Wembley'de yapılmasını istediği belirtildi. 'in ise bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

    Sakin ol şampiyon

    İngiltere Başbakanı , ve 'nin 29 Mayıs'ta 'da karşılaşacağı finalinin, 'ya alınmasıni istedi.

    Johnson'un Başkanı 'le görüşüp maçın Wembley'de yapılmasını istediği belirtildi. 'in ise bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Bu kararı vermesi için en az 22 bin 500 seyirci garantisi istediği öğrenildi.

    Ceferin'in "'nin harcadığı para hükümetince karşılanmalı. 2023'teki final ise 'in 100 yılı nedeniyle İstanbul'da yapılmalı" dediği iddia edildi. Bu söylentilere ve iddialara, Türkiye'den büyük tepki geldi. UEFA'nın kararını en geç yarın açıklayacağı öğrenildi.

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