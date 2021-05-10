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    • Spor
    • 10.05.2021 10:01
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    • 10.05.2021 10:01
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    SON DAKİKA: 'dan alınıyor mu? 2 gün içinde karar verilecek

    Son dakika haberine göre, UEFA, için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek.  hükümetinin yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından finale kalan ve Chelsea başvuru yaparak maçın İngiltere'de oynanmasını talep etti.

    Final İstanbul'dan alınıyor mu?

    UEFA, için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek.


    hükümetinin koronavirüs salgını sebebiyle 'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından, finale kalan ve Chelsea başvuru yaparak maçın İngiltere'de oynanmasını talep etti.


    UEFA KONUYU TÜRKİYE'YE İLETTİ
    Bunun üzerine harekete geçen UEFA, insan sağlığını ön planda tutarak Türkiye'ye konuyu iletti.

    29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Manchester City-Chelsea maçının 'e taşınması gündemde olup, geçen sene de pandemi yüzünden 'da yapılamayıp Portekiz'e taşınan finalin bu kez 2023 yılına ertelenmesi teklifi bekleniyor.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? 2 gün içinde karar verilecek