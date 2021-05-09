Menemenspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi için son haftaya girildi. Ligin son haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Süper Lig'e bir galibiyet uzaklıkta olan Adana Demirspor'un maçı için heyecan dorukta. Peki Menemenspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Menemenspor Adana Demirspor maçı izleme yolları nelerdir?
SON HAFTA MÜCADELESİ!
TFF 1. Lig'de Süper Lig için nefesler tutuldu. Ligin 34. ve son haftasında lider Adana Demirspor, Menemenspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi-şimşekler, 26 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için sahaya çıkacak.
Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak kritik mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
67 puanı bulunan Adana Demirspor, 3'lü averaj ve gol sayılarındaki üstünlüğü sayesinde liderlik koltuğunda oturuyor. Adana ekibini aynı puandaki GZT Giresunspor ile Yılport Samsunspor takip ediyor.
Mavi-lacivertliler, İzmir'den 3 puanla dönerek 26 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek istiyor.
34 puanla haftaya 15 sırada giren Menemenspor ise geçen hafta TFF 1. Lig'de kalmayı garantilemişti.