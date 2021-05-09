'BENİM EVİMDE DEĞİL!'

Sarı Kırmızılı ekibin 3. golünü atan tecrübeli futbolcu Arda Turan, 90 dakikanın ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Arda, gol vuruş anından bir kare paylaştı, ''Benim evimde değil.'' notunu düştü. Galatasaray'ın 3. golüne imza atan Arda Turan, bu sezon ligde 4. kez ağları havalandırdı.