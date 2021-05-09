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    • Spor
    • 09.05.2021 08:57
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    • 09.05.2021 08:57
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    'dan - maçı sonrası flaş paylaşım

    Süper Lig'in 40. haftasında 'ın evinde 'ı 3-1 ile geçtiği maçta takımının son golünü atan , maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

    Arda Turan'dan derbi sonrası flaş paylaşım

    Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı. Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Galatasaray, hayati derecede önem taşıyan maçı kazarak Siyah Beyazlı ekiple arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

    'BENİM EVİMDE DEĞİL!'
    Sarı Kırmızılı ekibin 3. golünü atan tecrübeli futbolcu Arda Turan, 90 dakikanın ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Arda, gol vuruş anından bir kare paylaştı, ''Benim evimde değil.'' notunu düştü. Galatasaray'ın 3. golüne imza atan Arda Turan, bu sezon ligde 4. kez ağları havalandırdı.

    KAYBETSE YARIŞ DIŞI KALACAKTI
    Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Sarı Kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 9'a çıkaracaktı ve Aslan'ı yarış dışı bırakacaktı. Galatasaray, aldığı galibiyetle hem şampiyonluk umutlarını tazeledi, hem de ezeli rakibiyle ikili averajı eşitledi.

        PUAN FARKI 3'E İNDİ
        Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao (penaltıdan) ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

        Süper Lig'de puanını 78'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, 81 puanla zirvede yer alan rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirerek, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. Öte yandan Fenerbahçe'nin deplasmanda son anda attığı golle MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenmesiyle Galatasaray haftayı üçüncü sırada tamamladı.
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