Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı. Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Galatasaray, hayati derecede önem taşıyan maçı kazarak Siyah Beyazlı ekiple arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
'BENİM EVİMDE DEĞİL!'
Sarı Kırmızılı ekibin 3. golünü atan tecrübeli futbolcu Arda Turan, 90 dakikanın ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Arda, gol vuruş anından bir kare paylaştı, ''Benim evimde değil.'' notunu düştü. Galatasaray'ın 3. golüne imza atan Arda Turan, bu sezon ligde 4. kez ağları havalandırdı.
KAYBETSE YARIŞ DIŞI KALACAKTI
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Sarı Kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 9'a çıkaracaktı ve Aslan'ı yarış dışı bırakacaktı. Galatasaray, aldığı galibiyetle hem şampiyonluk umutlarını tazeledi, hem de ezeli rakibiyle ikili averajı eşitledi.