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    • Spor
    • 08.05.2021 15:44
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    • 08.05.2021 15:44
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    Son dakika: 'nin kural hatası itirazını reddetti

    Son dakika haberine göre (TFF) Tahkim Kurulu, nün maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti. Sarı-lacivertli kulüp, 'daki mücadelesinin 27. dakikasında li futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti. Fenerbahçe Kulübü ise nun bu itirazı reddetmesinin ardından konuyu na taşımıştı.

    TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

    TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14.00'te video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve TFF vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe'nin itirazının reddine oy birliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına karar verilmiştir." denildi.

    Sarı-lacivertli kulüp, 'daki mücadelesinin 27. dakikasında li futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti. ise nun bu itirazı reddetmesinin ardından konuyu na taşımıştı.

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    Haberler Spor Son dakika: TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti