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    • Spor
    • 07.05.2021 13:45
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    • 07.05.2021 13:45
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    UEFA 'nde 'ın şampiyon olması Türk takımlarının avantajına

    UEFA 'nde 'nin ile 'nın takımları arasında oynanacak final maçı, gelecek sezon 'ne elemelerden katılacak Türk takımının durumunu etkileyecek.

    AA
    Türkiye için M.United'ın şampiyon olması lazım

    'de 67 puanla ikinci sırada yer alan , sezon sonuna kadar ligi ilk 4 içinde tamamlaması ve UEFA 'nde kupaya ulaşması halinde ikincisi, elemelerine ikinci yerine üçüncü eleme turundan başlayacak.

    VILLAREAL ŞAMPİYON OLURSA TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ
    . Futbol Ligi'nde () 52 puanla 6. sırada yer alan ve ligi ilk 4 içinde tamamlama şansı bulunmayan 'in Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde Süper Lig ikincisi, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılacak.

    İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü 'daki 'nda oynanacak.

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