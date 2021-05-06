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    Kazımcan’ın peşindeler (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş’la, Fransa Lig 1 ekibi Lens’in ilgilendiği iddia edildi. Gent, genç yıldız için geçen sezon İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.

    Kazımcan’ın peşindeler

    Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la, Fransa Lig 1 ekibi Lens'in ilgilendiği iddia edildi. Gent, genç yıldız için geçen sezon İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.

    HAZIR OLMAK İSTİYORUZ
    A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Hedefimiz Milletler Ligi'ne, Tokyo Olimpiyatları'na ve Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde katılabilmek" ifadelerini kullandı.

    MESSİ'YE SORUŞTURMA
    La Liga, Barcelona'nın takım kaptanı Lionel Messi'nin evinde tüm takıma öğle yemeği vermesinden dolayı, coronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

        GALATASARAY'DA SEÇİM İPTAL!
        G.Saray, 29 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinin pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal edildiğini açıkladı. Yöneticiler Emre Erdoğan, Mahmut Recevik ve İlber Aydemir istifa etti. Başkan adayı Burak Elmas, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadelerini kullandı.

        ALIOSKI ASLAN İÇİN HAZIR!
        Galatasaray-Alioski flörtü Ada basınında yer almaya devam ediyor… Mirror Gazetesi de transferle ilgili okuyucularına önemli bilgiler verdi. Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın yaz transfer planını açıklayan gazete, Ailoiski'nin kesinlikle takımdan ayrılacağını yazdı. Mirror, "Ezgjan Alioski gitmeye hazır. Kuzey Makedon milli takımı oyuncusu Leeds'in sözleşme uzatma teklifini reddetti ve Galatasaray'a gidecek" açıklamalarında bulundu.

        FATİH TERİM'DEN TAZMİNAT DAVASI
        Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

            GALATASARAY DERBİ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
            Galatasaray, Beşiktaş ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncular bir hayli istekliydi.

            G.SARAY'DA EN KÖTÜ SEZONU
            Şu ana kadar Süper Lig'de 22 maça çıkıp 2 gol ve 4 asist üreten Sofiane Feghouli, Galatasaray formasıyla en kötü sezonunu geçiriyor.

            FENER LİMİTLERİ AŞMADI
            TFF             harcama limitleri ile ilgili açıklama yaptı. Transfer döneminde çok tartışılan Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın limitlere uyduğu belirtildi. Antalya, Başakşehir ve Gaziantep'e ise ihtar cezası verildi.

                KISA SÜREDE DÖNÜYORUM
                Bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Altay Bayındır, Fenerbahçe Youtube kanalına konuştu. Genç kaleci, "Kısa sürede dönüyorum. Euro 2020'ye kadar hazır hale geleceğim. Bana verilen program dahilinde çalışmalarımı sürdürüyorum" ifadesini kullandı.

                SAĞ BEKTE YİNE OZAN!
                Emre Belözoğlu, Gökhan'ın cezası sona ermesine rağmen A.Gücü önünde sağ bekte yine Ozan'ı düşünüyor. Ozan, Erzurum maçının yıldızlarındandı.

                ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
                Fenerbahçe                 hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü idmanda duran top organizasyonları ve ön alanda pres çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.

                    PINAR KARŞIYAKA ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI
                    FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda ERA Nymburk'u 84-73 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde, kazanan tarafın final bileti alacağı tek maçlık eleme sisteminde oynanacak eşleşmede Pınar Karşıyaka'nın rakibi, ev sahibini mağlup eden Casademont Zaragoza oldu.

                    KADINLARDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ VODAFONE
                    Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final maçında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu. Yaklaşık 20 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'ın gollerini Esra Erol ve Melike Öztürk attı. Siyah-Beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

                    JOSE MOURİNHO YILLIK 7 MİLYON EURO KAZANACAK
                    Tottenham macerası bittikten sonra hangi takımın başına geçeceği merak konusu olan Jose Mourinho Roma ile anlaştı. Portekizli teknik adam Roma'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 7 milyon Euro'ya çıkacak. Mourinho 2008 ile 2010 yılları arasında İtalya Ligi'nin devlerinden İnter'i çalıştırmıştı.

                        GÖKHAN VE LJAJIC GERİ DÖNDÜ!
                        Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına dün devam etti. Gökhan Töre sakatlığını atlatırken, Adem Ljajic de takıma döndü. Sakatlığını tam olarak atlatamayan N'Koudou, salonda antrenör eşliğinde hafif tempoda çalıştı. Aboubakar'ın ise sakatlığının tam olarak geçmediği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

                        FRANCİSCO MONTERO NAPOLİ'YE GİDİYOR!
                        Beşiktaş, 4.5 milyon Euro'ya %50 bonservisini alma hakkı olduğu Montero ile yola devam etmeyecek. Genç stoper Napoli ile anlaşmak üzere.

                        DEV FİNALE 25 BİN TARAFTAR
                        İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Söz konusu karar kapsamında finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak. Biletlerle ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İlk finalist PSG'yi eleyen Manchester City oldu.

                            İSTANBUL'DA FİNALİN ADI: M.CITY-CHELSEA
                            Şampiyonlar                             Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Chelsea evinde Real Madrid'i 2-0 yendi. İngiliz ekibinin gollerini 28. dakikada Werner ve 85'te Mount kaydetti. 29 Mayıs'ta İstanbul Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Manchester City ile Chelsea karşılaşacak.

                            AVCI ZORLUOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
                            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu, Avcı'yı tebrik ederek "Siz ve ekibiniz geldikten sonra fark oluşturdunuz. Biz de her zaman kulübümüzün yanındayız" diye konuştu.

                            ST. ETIENNE EKUBAN'I İSTİYOR
                            Bordo-Mavili                             takımın Ganalı futbolcusu Ekuban için Saint Etienne kulübü lig sona ermeden resmi transfer teklifi yapacağını menajerler aracılığıyla iletti.
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                            Beyin takımı!
                            Haberler Spor Kazımcan’ın peşindeler (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)