Kazımcan’ın peşindeler (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la, Fransa Lig 1 ekibi Lens'in ilgilendiği iddia edildi. Gent, genç yıldız için geçen sezon İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.
HAZIR OLMAK İSTİYORUZ
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Hedefimiz Milletler Ligi'ne, Tokyo Olimpiyatları'na ve Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde katılabilmek" ifadelerini kullandı.
MESSİ'YE SORUŞTURMA
La Liga, Barcelona'nın takım kaptanı Lionel Messi'nin evinde tüm takıma öğle yemeği vermesinden dolayı, coronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.