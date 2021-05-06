Kazımcan’ın peşindeler (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GALATASARAY'DA SEÇİM İPTAL!

G.Saray, 29 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinin pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal edildiğini açıkladı. Yöneticiler Emre Erdoğan, Mahmut Recevik ve İlber Aydemir istifa etti. Başkan adayı Burak Elmas, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadelerini kullandı.