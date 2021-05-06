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    5 nokta transferle bu takım uçar!

    Yeni sezonda ’nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan ’nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. TAKVİM’in ulaştığı bilgilere göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez ‘sil baştan’ istemiyor.

    5 nokta transferle bu takım uçar!

    Yeni sezonda 'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan 'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor.

    ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR
    Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten Emre Belözoğlu'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.

    EN BÜYÜK REVİZYON FORVET HATTINDA
    Başarılı hoca ayrıca ve 'ün ayrılması halinde 1 ön libero ve 1 sağ bek alınması yönünde görüş bildirdi. Emre Belözoğlu en büyük revizyonu ise forvette düşünüyor.

    4 YILDIZIN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR
    Sözleşmesi süren Samatta, , ve 'ın gönderilmesi gerektiğini ifade eden genç teknik adamın, "Marega mutlaka alınmalı. Ayrıca 1 de yerli forvet lazım" dediği belirlendi.

    KOMŞU'DAN BRUMA İDDİASI
    Yeni sezonda kanat bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe için Komşu'dan çok flaş bir iddia geldi. Yunan basınına göre Sarı-Lacivertliler, bir dönem formasını giyen ile ilgileniyor. 'un sezon başında 'den kiraladığı Portekizli yıldızın 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu konusunda henüz kesin kararını vermediğini yazan gazetelere göre Sarı-Lacivertliler transfer için devreye girdi. Ayrıca Alman ekibi 'un da Bruma'yı yakından takip ettiği belirtildi. Olympiakos Teknik Direktörü 'in 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği ancak yönetimin 7 milyon Euro'yu opsiyon bedelini çok fazla bulduğu ifade edildi. Bruma'nın menajeri Catio Balde geçtiğimiz günlerde basınında verdiği röportajda oyuncusuna 'den teklifler geldiğini doğrulamıştı. Olympiakos formasıyla bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Armindo Bruma, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

    MARSİLYA'DAN GUSTAVO HAMLESİ
    Emre Belözoğlu döneminde 11'deki yerini kaybeden ve takımdan ayrılacağı konuşulan Luiz Gustavo'nun talipleri artıyor. Daha önce Lyon ve bazı Çin kulüplerinin listesine giren Brezilyalı yıldıza eski kulübü Marsilya da talip oldu. Fransız kulübünün, Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann ile görüştüğü belirlendi. Ancak Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Gustavo'dan transfer geliri elde etmeyi hedefliyor.

    SON 5 MAÇTA 103 DAKİKA!
    Gözden düşen Luiz Gustavo son 5 lig maçında da yedek kalırken, sadece 103 dakika forma giyebildi. Tecrübeli yıldız son oynanan Erzurumspor karşılaşmasında uzatma dakikalarında oyuna girdi.

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    Haberler Spor 5 nokta transferle bu takım uçar!