5 nokta transferle bu takım uçar!

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor.

ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR

Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten Emre Belözoğlu'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.

EN BÜYÜK REVİZYON FORVET HATTINDA

Başarılı hoca ayrıca Gustavo ve Gökhan Gönül'ün ayrılması halinde 1 ön libero ve 1 sağ bek alınması yönünde görüş bildirdi. Emre Belözoğlu en büyük revizyonu ise forvette düşünüyor.

4 YILDIZIN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Sözleşmesi süren Samatta, Ademi, Cisse ve Thiam'ın gönderilmesi gerektiğini ifade eden genç teknik adamın, "Marega mutlaka alınmalı. Ayrıca 1 de yerli forvet lazım" dediği belirlendi.

KOMŞU'DAN BRUMA İDDİASI

Yeni sezonda kanat bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe için Komşu'dan çok flaş bir iddia geldi. Yunan basınına göre Sarı-Lacivertliler, bir dönem Galatasaray formasını giyen Armindo Bruma ile ilgileniyor. Olympiakos'un sezon başında PSV'den kiraladığı Portekizli yıldızın 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu konusunda henüz kesin kararını vermediğini yazan gazetelere göre Sarı-Lacivertliler transfer için devreye girdi. Ayrıca Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da Bruma'yı yakından takip ettiği belirtildi. Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins'in 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği ancak yönetimin 7 milyon Euro'yu opsiyon bedelini çok fazla bulduğu ifade edildi. Bruma'nın menajeri Catio Balde geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında verdiği röportajda oyuncusuna Türkiye'den teklifler geldiğini doğrulamıştı. Olympiakos formasıyla bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Armindo Bruma, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

MARSİLYA'DAN GUSTAVO HAMLESİ

Emre Belözoğlu döneminde 11'deki yerini kaybeden ve takımdan ayrılacağı konuşulan Luiz Gustavo'nun talipleri artıyor. Daha önce Lyon ve bazı Çin kulüplerinin listesine giren Brezilyalı yıldıza eski kulübü Marsilya da talip oldu. Fransız kulübünün, Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann ile görüştüğü belirlendi. Ancak Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Gustavo'dan transfer geliri elde etmeyi hedefliyor.

SON 5 MAÇTA 103 DAKİKA!

Gözden düşen Luiz Gustavo son 5 lig maçında da yedek kalırken, sadece 103 dakika forma giyebildi. Tecrübeli yıldız son oynanan Erzurumspor karşılaşmasında uzatma dakikalarında oyuna girdi.