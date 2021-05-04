İstanbul'daki görkemli final öncesi ilk finalist belli oluyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor.
İstanbul'daki görkemli final öncesi ilk finalist belli oluyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor.
MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne.
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi