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    • 04.05.2021 21:29
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    - PSG CANLI ANLATIM İZLE | Manchester City - PSG CANLI TAKİP

    UEFA 'nde yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. , ilk maçta 'da 2-1 yendiği PSG'yi 'de konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi Manchester City - maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Manchester City - PSG maçına dair merak edilen tüm detaylar...




        MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI 11'LERİ

        Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne.

        PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi



        FİNAL İSTANBUL'DA!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.

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        Manchester City - PSG | CANLI
        Haberler Spor Manchester City - PSG CANLI ANLATIM İZLE | Şampiyonlar Ligi Manchester City - PSG CANLI TAKİP