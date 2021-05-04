Fenerbahçe Galatasaray basket maçı hangi kanalda? FB GS basket maçı nasıl izlenir?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Galatasaray'ı konuk ediyor. 4 Mayıs Salı günü (bu akşam) 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.