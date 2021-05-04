Fenerbahçe Galatasaray basket maçı hangi kanalda? FB GS basket maçı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Galatasaray basket maçı hangi kanalda? FB GS basket maçını izlemek isteyen spor severler heyecan dolu karşılaşmayı izleme yollarını araştırıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi bugün oynanacak.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 87-73 kazanmıştı.
FENERBAHÇE GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Galatasaray'ı konuk ediyor. 4 Mayıs Salı günü (bu akşam) 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ NOTLAR
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde 28 maçta 21 galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, son lig karşılaşmasına 11 Nisan tarihinde çıktı ve Frutti Extra Bursaspor'a 82-77 yenildi.
Galatasaray, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, son lig karşılaşmasında 17 Nisan tarihinde karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 106-93 mağlup etti. Bu mücadelede Jordan Crawford 30, Brock Motum 27 sayı buldu.