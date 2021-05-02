Süper Lig'de bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan Atakaş Hatayspor'un tecrübeli orta saha oyuncularından Rayane Aabid menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak bir yıllık daha opsiyonu bulunan oyuncu için menajerler uygun maliyetle transferi gerçekleştirebileceklerini yöneticilere iletti.

Bordo-Mavili yöneticiler ise transferde kararların alınmasında etkin rol oynayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya oyuncuyu iletirken, son kararın henüz verilmediği öğrenildi. 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu bu sezon 35 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

ROTASYON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Maliyetinin uygun olduğu öğrenilen Rayane Aabid'in rotasyonda kullanılmak için alınabileceği ifade edildi.



