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    Rotasyon için düşünülüyor: 'dan , 'a önerildi

    'de bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan 'un tecrübeli orta saha oyuncularından menajerler tarafından 'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak bir yıllık daha opsiyonu bulunan oyuncu için menajerler uygun maliyetle transferi gerçekleştirebileceklerini yöneticilere iletti.

    Masada Rayane aabid var

    Süper Lig'de bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan 'un tecrübeli orta saha oyuncularından menajerler tarafından 'a önerildi.

    Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak bir yıllık daha opsiyonu bulunan oyuncu için menajerler uygun maliyetle transferi gerçekleştirebileceklerini yöneticilere iletti.

    Bordo-Mavili yöneticiler ise transferde kararların alınmasında etkin rol oynayan Teknik Direktör 'ya oyuncuyu iletirken, son kararın henüz verilmediği öğrenildi. 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu bu sezon 35 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

    ROTASYON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
    Maliyetinin uygun olduğu öğrenilen Rayane Aabid'in rotasyonda kullanılmak için alınabileceği ifade edildi.

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    Haberler Spor Rotasyon için düşünülüyor: Hatayspor'dan Rayane Aabid, Trabzonspor'a önerildi