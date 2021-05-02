Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor.
Bordo-mavili kulübün gelen teklifleri değerlendirmek için Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) bekleme kararı almasına rağmen Inter başta olmak üzere birçok kulübün yoğun ilgisi sürüyor.
İtalyan kulübü yetkilileri, başkan Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçerek Uğurcan Çakır'ı satıp satmama noktasındaki fikrini sordu. Başkan Ağaoğlu da gelebilecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti.