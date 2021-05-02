Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı sonrası ilk antrenmanda takımla kısa bir toplantı yaptı. Genç teknik adam çok önemli 4 maça çıkacaklarını hatırlattığı futbolcularına yönelik olarak "Yoğun bir tempomuz olacak. Hepimiz hazır olmak zorundayız. Hala her şey mümkün. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut vardır. Şampiyonluk şansımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Takımın çok iyi futbolculardan kurulu olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Kalan 4 maçta her puana talip olacağız. Kazanıp yolun sonunu hep beraber göreceğiz. Ben inanıyorum, siz bu seneyi kupa ile taçlandıracaksınız. Bu takımın tek tek her bireyine güveniyorum" diye konuştu.

BELÖZOĞLU'NA KAPTAN DESTEĞİ



Emre Belözoğlu'nun ardından söz alan kaptan Gökhan Gönül de "4 maçı da kazanıp yolun sonunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.