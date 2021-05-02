Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu için Belçika kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.
LEVERKUSEN DE İSTİYOR
Amuzu için Fenerbahçe ile birlikte Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu öğrenildi. F.Bahçe, Alman kulübü ile sıkı bir rekabet halinde.
HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Amuzu'nun piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor. Sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebilen Amuzu Belçika U21 ve U19 takımlarında toplam 21 kez forma giydi.