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    Bonservis bedeli 4 milyon Euro civarında: 'nun peşinde

    Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren ’nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, ’te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.

    Amuzu sürprizi

    Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu için Belçika kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.

    LEVERKUSEN DE İSTİYOR
    Amuzu için Fenerbahçe ile birlikte Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu öğrenildi. F.Bahçe, Alman kulübü ile sıkı bir rekabet halinde.

    HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR
    Amuzu'nun piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor. Sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebilen Amuzu Belçika U21 ve U19 takımlarında toplam 21 kez forma giydi.

        ANDERLECHT'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
        Gana asıllı Belçikalı oyuncu bu sezon toplam 33 resmi maçta Anderlicht forması giydi. 21 kaşındaki oyuncu aynı zamana gelişime de oldukça açık.
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        Aşı olmayana kısıtlama yolda
        Haberler Spor Bonservis bedeli 4 milyon Euro civarında: Fenerbahçe Francis Amuzu'nun peşinde