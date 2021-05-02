Antalyaspor 2-3 Göztepe | Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. İzmir ekibi rakibini 3-2 mağlup etti.



Ev sahibi takımın gollerini; 5. dakikada Fredy (P), 67. dakikada Podolski kaydetti.





Konuk ekibin golleri ise, 31. dakikada Esiti, 66. dakikada Jahovic ve 84. dakikada Atınç'tan geldi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, Göztepe ise 51 puana yükseldi.





MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada sol kanattan Kudriashov'un yerden pasına hareketlenen Eren Albayrak, ceza sahası içerisinde Esiti'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



5. dakikada topun başına geçen Fredy, topu ve kaleci ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0





31. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Halil, yerden topu ceza sahası dışına bıraktı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Esiti, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



37. dakikada ceza sahasına giren Omar İmeri, sağ kanattan bindiren Bünyamin Balcı'nın önüne yerden güzel bir pas verdi. Bünyamin Balcı'nın yerden sert şutunda, topu kaleci kornere çeldi.



İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Ufuk, Podolski, Amilton

Göztepe: İrfan Can, Murat, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Jahovic