Beşiktaş, Hatayspor'a PCR testi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığını ve ret cevabı alındığını açıkladı.



"TALEBİMİZ KABUL GÖRMEMİŞTİR"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.



