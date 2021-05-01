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    • Spor
    • 01.05.2021 18:42
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    • 01.05.2021 18:44
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    Son dakika: maçı öncesi TFF'den 'a 'PCR testi' reddi!

    , 'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için 'na başvurdu. Ancak TFF, Beşiktaş'ın talebini kabul etmedi.

    TFF'den Beşiktaş'a ret

    , 'a PCR testi yapılması için 'na (TFF) başvuru yapıldığını ve ret cevabı alındığını açıkladı.

    "TALEBİMİZ KABUL GÖRMEMİŞTİR"
    Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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