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    Derbi 4 Mayıs’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 18.00’de başlayacak.

    Derbi 4 Mayıs’ta

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.

    HAYDİ VAKIFBANK!
    CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında temsilcimiz VakıfBank bugün İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde oynanacak.

    PORTER TARİHE GEÇTİ
    NBA'de Houston Rockets sahasında Milwaukee Bucks'ı 143-136 mağlup etti. 20 yaşındaki Kevin Porter Jr, 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu.

        GS TV'DEN BELHANDA'NIN GOLLERİNE SANSÜR!
        Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan gönderilen Belhanda'ya GS TV'den şok bir tavır geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın 6-0 kazandığı Gençlerbirliği maçının özet görüntülerini yayınlayan GS TV, karşılaşmanın yıldızı olan Faslı yıldızın 3 golünü göstermedi. Yapılan bu sansüre sosyal medyadan büyük tepki geldi. Taraftarlar, "Bu kadarına da pes" ifadesini kullandı.

        ZAMALEK'TEN AÇIKLAMA
        Mostafa Mohamed'in eski kulübü Zamalek'ten açıklama geldi. Yönetici Tarek Hashish, "G.Saray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Daha zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce öderler" dedi.

        ÖNCE G.SARAY SONRA AVRUPA'YA TRANSFER OLMAK
        Kerem Aktürkoğlu'nun babası oğlunun gelecek planlarını açıkladı. Faruk Aktürkoğlu, "Kerem G.Saray'a daha faydalı olup yurt dışına gitmeyi planlıyor" dedi.

            MONACO'NUN HEDEFİ KEVIN N'KOUDOU
            Son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Kevin N'Koudou eski takımı Monaco'nun radarına girmeyi başardı. Fransız kulübünün sezon sonunda Siyah- Beyazlılar'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

            ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA
            Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, Göztepe maçında sakatlanarak oyundan alınmıştı. MR'ı çekilen tecrübeli oyuncunun kas grubunda kanama tespit edildi. Vitor Hugo'nun Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.

            KADIN FUTBOL LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU
            TURKCELL Kadın Futbol Ligi'nde, şampiyonluk mücadelesine devam edecek son 4 takım belli oldu. Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Fomget Gençlik Spor ve ALG Spor, çeyrek final maçlarında rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçları yarın oynanacak.

                2 FRANSIZ KULÜBÜNE TRANSFER CEZASI
                FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağı getirdi.

                FUTBOLCULAR BEKLEDİ FOFANA ORUÇ AÇTI
                İngiltere Premier Lig'de dün oynanan Southampton-Leicester City maçında ilginç ve güzel bir olay yaşandı. İftar vakti geldiğinde Leicester'lı Fofana orucunu açtı. Diğer futbolcular da Fofana'yı bekledi. Fofana'nın menüsünde muz ve portakal suyu vardı.

                LEMOS'A TAKIM ARANIYOR
                Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımda tutmayacağı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos için menajerinin takım aradığı öğrenildi. Lemos'un, Emre Belözoğlu'nun yönetime vereceği raporda gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

                    ERZURUM İÇİN START VERİLDİ
                    Fenerbahçe, pazartesi günü sahasında oynayacağı BŞ Bld Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanya maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla yetinirken diğerleri 1.5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Erzurum maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek.

                    FENER'DE BUENDIA PİŞMANLIĞI
                    Bir ara Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli sağ kanat oyuncusu gelen Emiliano Buendia harika bir sezonun ardından Norwich'i Premier Ligi'e çıkarttı. Buendia 14 gol ve 16 asit yaparak piyasa değerini 24 milyon Euro'ya çıkarmayı başardı. Fenerbahçe'nin ciddi bir fırsatı kaçırdığı ve Arjantinli oyuncuyu almasının artık neredeyse imkansız olduğu ifade edildi. Fenerbahçe sağ kanat için Osayi'yi tercih etmiş ve devre arasında kadrosuna katmıştı.

                    HARUN'LA GÖRÜŞME SEZON SONUNDA
                    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Harun Tekin'in durumu sezon sonunda belli olacak. 3 yıldır takımda olan kaleci Harun'a yeni sözleşme teklifinin yapılıp yapılmayacağına teknik patron Emre Belözoğlu karar verecek.

                        VOLEYBOLDA 2 AYRILIK 1 İMZA
                        F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı başantrenörü Erkan Toğan ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yine F.Bahçe Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Ulaş Kıyak ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Hem Erkan Toğan hem de Ulaş Kıyak için Fenerbahçe resmi sitesinden teşekkür açıklaması yapıldı. Bu arada Oğulcan Yatkın ise yeni transfer olarak açıklandı.
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                        Kara para aklayanlar yandı!
                        Haberler Spor Derbi 4 Mayıs’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)