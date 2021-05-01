Derbi 4 Mayıs’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

VOLEYBOLDA 2 AYRILIK 1 İMZA

F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı başantrenörü Erkan Toğan ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yine F.Bahçe Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Ulaş Kıyak ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Hem Erkan Toğan hem de Ulaş Kıyak için Fenerbahçe resmi sitesinden teşekkür açıklaması yapıldı. Bu arada Oğulcan Yatkın ise yeni transfer olarak açıklandı.