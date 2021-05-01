Derbi 4 Mayıs’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.
HAYDİ VAKIFBANK!
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında temsilcimiz VakıfBank bugün İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde oynanacak.
PORTER TARİHE GEÇTİ
NBA'de Houston Rockets sahasında Milwaukee Bucks'ı 143-136 mağlup etti. 20 yaşındaki Kevin Porter Jr, 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu.