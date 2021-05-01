Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı





Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahası içine kat ederek 3 kişinin arasından vuruşunu yaptı topu filelere gönderdi. Bu golün ardından yaşanan bir pozisyonda sakatlanan N'Koudou yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.



43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında ise skoru 5-0'a getiren oyuncu oldu.

