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    • 01.05.2021 22:00
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    Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı

    maçının 38. dakikasında fileleri havalandırarak ve maçının ardından bu maçı da boş geçmeyen N’Koudou, 43. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    N’Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı

    Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, Fransız yıldız Kevin N'Koudou, bu maçı da boş geçmedi.



    N'KOUDOU SKORU 4-0 YAPTI
    Kayserispor maçında fileleri 2 kez havalandırdıktan sonra hafta içinde Rizespor karşısında da gol perdesini açan isim olan N'Koudou, Hatayspor mücadelesinin 38. dakikasında skoru 4-0'a getiren isim oldu.



    Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahası içine kat ederek 3 kişinin arasından vuruşunu yaptı topu filelere gönderdi. Bu golün ardından yaşanan bir pozisyonda sakatlanan N'Koudou yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

    43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında ise skoru 5-0'a getiren oyuncu oldu.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı