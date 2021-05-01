Beşiktaş'ın bütçesi az kadrosu dar ama yüreği var

Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere… Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler… Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı…

20 MİLYON EURO HARCADILAR

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden F.Bahçe bu sezon flaş transferlere imza attı. 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödedi. G.Saray ise bu sezon 3.6 milyon Euro'luk harcama yaptı.

MAAŞ BÜTÇELERİ İKİ KATI!

Maaş bütçeleri arasında da büyük farklılıklar var. Beşiktaş futbolcularına 25 milyon Euro öderken, Fenerbahçe'de bu rakam 40 milyon Euro… G.Saray'ın maaş bütçesi ise 45 milyon Euro.

YILDIZLARI YOKTU AMA YIKILMADI

Beşiktaş dar kadrosu olmasına rağmen büyük bir başarı elde etti. 16 oyuncudan yararlanan Kartal, skor yükünü çeken Abobukar, Larin, Cenk ve Ghezzal'dan bazı maçlarda yararlanamadı.

CEVABINI SAHADA VERELİM!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatay maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Hatay maçı öncesinde yaşananlar ortada. Bu maç ligdeki konumumuz açısından önemli. Ancak daha da önemlisi Beşiktaş'a karşı yapılanlara karşı sahada nasıl reaksiyon vereceğimiz. İlk dakikadan maçın bitiş düdüğüne kadar yüzde 100'ünüzle mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Rize maçı sonrasında Hatayspor ile ilgili "Göreceğiz bakalım cumartesi günü neler olacağını!" ifadelerini kullanmıştı.

KARTAL ŞUT ÇALIŞTI

Beşiktaş Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi... Siyah- Beyazlı oyuncuların antrenman sonrası şut çalışması yaptıkları gözlendi.

ROSİER VE NECİP GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Rosier ve Necip Uysal Hatay maçında görev alabilecek. Kartal'da Rosier'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM!

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi sarı alrm… Siyah-Beyazlılar'da Larin, Atiba, Dorukhan ve Ljajic'in 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde G.Saray derbisinde oynayamayacak. 4 isim teknik heyet tarafından dikkatli olmaları için uyarıldı.