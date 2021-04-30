Şampiyonluk umudunu koruyan Galatasaray'da kafalar yine karıştı. Konyaspor engelini tek golle geçen sarı-kırmızılılarda oyuncuların inişli çıkışlı performans göstermesi teknik kadronun işini zorlaştırmaya devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre; Antalya deplasmanında iyi oynayan kadroyu sahaya sürerek ödüllendiren Teknik Direktör Fatih Terim, aynı isimlerden Konya maçında beklediğini bulamadı.
Buna karşın Antalya'da kötü oynayıp kenara alınan, Konya karşısında yedek soyunan Emre Akbaba ile Ryan Babel'nin performansı beğeni topladı. Bu durum Gençlerbirliği deplasmanı öncesi kadroda yine değişiklik ihtimalini güçlendirdi.