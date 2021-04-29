Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.04.2021 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 12:56
    ABONE OL

    ! İstanbul'da oynanacak finali için flaş seyirci iddiası

    haberine göre , 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak finalinin "kısmi seyircili" bir şekilde oynanacağını açıkladı. UEFA açıklamasında, "Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır." denildi.

    Şampiyonlar Ligi finali için flaş seyirci iddiası

    , finalinin İstanbul'da kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. İngiliz Sky t'un yayınladığı UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği belirtildi. UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

    "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır."

    Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nden İstanbul'a getirilmişti. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 66. kez havaya kaldırılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li Erdoğdu hakkında bomba iddia! CHP'li belediyelerden...
    Haberler Spor SON DAKİKA! İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için flaş seyirci iddiası