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    Aboneyim abone! Trabzonspor ligde 8. kez 1-1 berabere kaldı

    Trabzonspor deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. 45’te Adis Jahovic’in golüyle geriye düşen Fırtına, 67’de Berat’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. 1 puanı 88’de Ekuban kurtardı.

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    Trabzon deplasmanında 1 puanı 88'de kurtardı. Henüz 6. dakikada Kerim'in kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. 29'da Göztepe'nin golcüsü Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu çerçeveyle buluşturamadı.

    ASİST DİABATE'DEN
    İlk yarının son anlarında Diabate'nin pasına hareketlenen Jahovic, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırmayı başardı: 1-0.

    IDEYE'NİN VURUŞU DİREKTE
    67'de Berat'ın atılmasıyla 10 kşi kalan Fırtına, Ekuban'ın kale önünde yaptığı düzgün vuruşla eşitlik golünü attı: 1-1. 90'da Göztepeli Ideye mutlak golü kaçırdı. Kale önünde topu direğe nişanladı.

    DEPLASMANDA EN UZUN SERİ!
    , Ziya Doğan'ın (15 maç) ardından Trabzon kariyerine en uzun dış saha yenilmezlik serisiyle başlayan ikinci isim oldu.



    HEDEFİMİZ EN TEPE!
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "1 puan Trabzon'u tatmin etmez ama kısa gelecek adına hemen önümüzdeki seneden itibaren en zirvede olmak için bu adımları atıyoruz" dedi. Avcı, "Önümüzdeki sene hedefimiz en tepe" diye konuştu.

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    Haberler Spor Aboneyim abone! Trabzonspor ligde 8. kez 1-1 berabere kaldı