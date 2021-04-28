F.BAHÇE'DE HERKES GOL ARIYOR

Fenerbahçe'de artık tüm oyuncular gol arıyor. Kasımpaşa maçında 12 farklı oyuncu kaleye şut çekti, ilk 11'de sahaya çıkan tüm futbolcuların kaleye şutu var. Sonradan oyuna dahil olan Thiam ve Sinan'ın da 1'er şutları var.