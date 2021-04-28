Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olmasıyla birlikte sanki takıma sihirli bir değnek dokunmuş durumda. F.Bahçe, Emre Belözoğlu ile çıktığı 5 maçta Süper Lig'de istatistik rekorları kırarken, özellikle 8 futbolcunun performansında görülen inanılmaz artış dikkatlerden kaçmadı.
SOSA 2. BAHARINI YAŞIYOR
Emre Belözoğlu ile birlikte Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Ozan, Caner ve Serdar çok ciddi bir çıkış yakaladı. Liderlik görevi verilen Sosa adeta 2. baharını yaşıyor.
HERKES İŞİNE KİLİTLENDİ
Sosa'daki müthiş patlama istatistiklerine de yansıdı. Ancak Emre Belözoğlu'nun güvendiği isimlerden birisi olan Samatta verilen şansı iyi kullanmadı. Samatta artık planlarda yok.