ÜÇ BÜYÜKLERİ ŞAMPİYON YAPTI

Mustafa Denizli, Türk futbol tarihinde üç büyükleri şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör olarak tarihe geçti. 1987-88 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşayan usta teknik adam, aynı başarıyı 2000-01'de Fenerbahçe'de gösterirken, son olarak Beşiktaş'la 2008-09'da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip tarih yazdı. Mustafa Denizli, teknik adam olarak kariyerinde Galatasaray'la 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Beşiktaş'la ise 1 kez Türkiye Kupası'nı kaldırarak toplam 7 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Denizli, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray'a çeyrek final oynatan, Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör ve milli takımı Euro 2000'de çeyrek finale çıkaran ilk teknik adam oldu.

ALTAY'DA EFSANE OLDU

Çeşme Alaçatı doğumlu 71 yaşındaki Mustafa Denizli, 1962 yılında altyapısında futbola başladığı Altay'da 1965-1983 yılları arasında 18 yıl A takımda forma giydi. Denizli, Altay formasıyla Süper Lig'de 121, kupa maçlarıyla birlikte toplam 146 kez rakip fileleri sarsarak kulübün en golcü ismi unvanını elinde bulunduruyor. Altay'da futbolculuk döneminde 1966-67 ve 1979-80'de 2 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran ve kaptanlık yaptığı takımda Büyük Mustafa olarak anılan eski milli futbolcu, sol kanatta görev alıp, özelikle frikik ve kornerden attığı gollerle adından söz ettiriyordu. 1983-84'te Galatasaray'a transfer olan Denizli, 1 yıl bu kulüpte oynayıp jübilesini yaptı.

12 KULÜPTE GÖREV ALDI

Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Galatasaray'da başlayan Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın dışında toplam 12 kulüpte görev yaptı. Usta teknik patron sırasıyla Almanya'da Alemannia Aachen, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, İran'da Pas Tahran ve Perspolis, Beşiktaş, Perspolis, Çaykur Rizespor, Azerbaycan'da Hazar Lenkeran, Galatasaray, Eskişehirspor ve son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Altay, Mustafa Denizli'nin başına geçtiği 13'üncü kulüp oldu.