Süper Lig'in boyu kısaldıkça heyecan daha da artıyor. 75 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Beşiktaş, 20.30'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sakat oluşunun yanında Rosier ve Necip de cezalı. 69 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, yine saat 20.30'da Konyaspor'u ağırlayacak.
Bu maçta ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanıp iddiasını korumak istiyor. Yine üst sıraları zorlamak isteyen takımlardan biri olan 63 puanlı Trabzonspor ise zorlu Göztepe deplasmanında ter dökecek.