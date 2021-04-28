Bu maçta ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanıp iddiasını korumak istiyor. Yine üst sıraları zorlamak isteyen takımlardan biri olan 63 puanlı Trabzonspor ise zorlu Göztepe deplasmanında ter dökecek.