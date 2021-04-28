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    , , ... 'de zirve yarışında kritik dönemeç

    'de zirve yarışında kritik dönemeç. Lider saat 20.30'da 'ye konuk oluyor. Beştikaş'ta eksikler can sıkıyor. 3. sıradak i 20.30'da 'yı ağırlıyor. 4. ise 16.00'da deplasmanında terleyecek

    Zirve yarışında kritik dönemeç

    Süper Lig'in boyu kısaldıkça heyecan daha da artıyor. 75 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Beşiktaş, 20.30'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

    Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sakat oluşunun yanında Rosier ve Necip de cezalı. 69 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, yine saat 20.30'da Konyaspor'u ağırlayacak.

    Bu maçta ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanıp iddiasını korumak istiyor. Yine üst sıraları zorlamak isteyen takımlardan biri olan 63 puanlı Trabzonspor ise zorlu Göztepe deplasmanında ter dökecek.
        İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
        Haberler Spor Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor... Süper Lig'de zirve yarışında kritik dönemeç