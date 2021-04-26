Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Hosseini, Kamil ve Baker'ın yanı sıra Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için teknik direktör Abdullah Avcı net konuştu…

Tecrübeli hoca yönetime "4 oyuncu da takımda kalmalı. Bu kadro kalitesi ve derinliği için önemli" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da kiralık oyunculardan Benik Afobe ile yollar kesin olarak ayrılacak. Diğer kiralık oyuncu Marlon'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

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Kadro dışı kalan A.Parmak savunmasında "G.Saray maçında 2 orta saha değişikliğini görünce oyuna alınmayacağımı düşünerek tribüne çıktım. Sonra haber vermediğimi anladım" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR ADETA MEST EDİYOR

Karagümrük maçında kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, bu sezon kalesini en fazla gole kapatan kaleci konumunda. 13 maçta gol yemedi.