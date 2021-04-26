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    Hosseini, Baker, Kamil ve Djaniny'i yönetimden istiyor

    'da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Hosseini, Kamil ve Baker'ın yanı sıra Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için teknik direktör net konuştu… Tecrübeli hoca yönetime "4 oyuncu da takımda kalmalı. Bu kadro kalitesi ve derinliği için önemli" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da kiralık oyunculardan ile yollar kesin olarak ayrılacak.

    4'ü kalsın

    Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Hosseini, Kamil ve Baker'ın yanı sıra Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için teknik direktör net konuştu…

    Tecrübeli hoca yönetime "4 oyuncu da takımda kalmalı. Bu kadro kalitesi ve derinliği için önemli" ifadelerini kullandı. 'da kiralık oyunculardan ile yollar kesin olarak ayrılacak. Diğer kiralık oyuncu 'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

    HOCAYA HABER VERMEYİ UNUTTUM!


    Kadro     dışı kalan A.Parmak savunmasında "G.Saray maçında 2 orta saha değişikliğini görünce oyuna alınmayacağımı düşünerek tribüne çıktım. Sonra haber vermediğimi anladım" dedi.

    ADETA MEST EDİYOR
    maçında kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, bu sezon kalesini en fazla gole kapatan kaleci konumunda. 13 maçta gol yemedi.

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