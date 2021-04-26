Belhanda'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, soluğu Rusya'da aldı.

Asistanaliz'in haberine göre Galatasaray; CSKA Moskova'nın 10 numarası Alan Dzagoev'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Dzagoev, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti.

Dzagoev'in Rus Milli Takımı'nda da 59 maçta 9 golü bulunuyor. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki oyuncu, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip. Dzagoev, duran toplarda da Galatasaray'a ciddi katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip.