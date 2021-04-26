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    10 numarayı ’da buldu: Yaratıcılık eksikliği Dzagoev ile çözülecek

    'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, soluğu 'da aldı. Asistanaliz'in haberine göre ; 'nın 10 numarası zagoev'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Dzagoev, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti.

    Aranan kan Dzagoev

    Belhanda'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, soluğu 'da aldı.

    Asistanaliz'in haberine göre ; 'nın 10 numarası zagoev'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Dzagoev, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti.

    Dzagoev'in 'nda da 59 maçta 9 golü bulunuyor. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki oyuncu, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip. Dzagoev, duran toplarda da Galatasaray'a ciddi katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip.

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    Haberler Spor Galatasaray 10 numarayı Rusya’da buldu: Yaratıcılık eksikliği Dzagoev ile çözülecek