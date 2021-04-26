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Ghezzal Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3 bin 238 oyuncu arasında asist sayısında tam 3 bin 237 oyuncuyu geride bıraktı. 15 asist yapan Ghezzal'ı sadece 17 asisti bulunan Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller geçebildi.

Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal için yönetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Leicester'ın 'Sezon sonu görüşelim' yanıtına rağmen Beşiktaş, İngilizlerle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına başladı. Bu sezon 4 gol ve 15 asistle mücadele eden Cezayirli yıldız için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

İngilizlerin 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester City ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak...