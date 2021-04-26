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    ’ın yıldızı Ghezzal, ’le çekişiyor: 15 asistle 'nın zirvesinde

    Ghezzal 'nın 5 büyük ligi ve 'de forma giyen 3 bin 238 oyuncu arasında asist sayısında tam 3 bin 237 oyuncuyu geride bıraktı. 15 asist yapan Ghezzal'ı sadece 17 asisti bulunan 'in Alman yıldızı geçebildi. 'den kiralık olarak transfer edilen li yıldız için yönetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    Avrupa'yı sallıyor!
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    Ghezzal 'nın 5 büyük ligi ve 'de forma giyen 3 bin 238 oyuncu arasında asist sayısında tam 3 bin 237 oyuncuyu geride bıraktı. 15 asist yapan Ghezzal'ı sadece 17 asisti bulunan 'in Alman yıldızı geçebildi.

    'den kiralık olarak transfer edilen li yıldız için yönetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    'ın 'Sezon sonu görüşelim' yanıtına rağmen , İngilizlerle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına başladı. Bu sezon 4 gol ve 15 asistle mücadele eden Cezayirli yıldız için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

    İngilizlerin 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester City ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak...

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    Haberler Spor Beşiktaş’ın yıldızı Ghezzal, Thomas Müller’le çekişiyor: 15 asistle Avrupa'nın zirvesinde