Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Ligde heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Konuk Alanyaspor ise ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hedefinde. Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek