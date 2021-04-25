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    • Spor
    • 25.04.2021 16:01
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    • 25.04.2021 16:01
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    Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 37. haftasında Başakşehir, sahasında 'u konuk ediyor. Başakşehir - Alanyaspor maçının canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Konuk Alanyaspor ise ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hedefinde. Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/istanbul_basaksehir_fk-alanyaspor-maci-23301243

    BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, , , Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek

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