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    • 24.04.2021 14:22
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! kadrodan çıkartıldı

    Son dakika haberi! Beşiktaş'ta şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi adale ağrılarının artması nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

    'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı ekipte, Atiba ile birlikte eksik sayısı da 7'ye yükseldi.

    Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. , Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Atiba Hutchinson kadrodan çıkartıldı