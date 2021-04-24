Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , ’ya hazır!

    maçı öncesinde Belek'te çalışan Sarı-Kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör yönetimindeki son antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim'in taktik idmanında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.

    Galatasaray, Antalya’ya hazır!
    Antalyaspor maçı öncesinde Belek'te çalışan Sarı-Kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör yönetimindeki son antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim'in taktik idmanında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.

    ARDA TURAN'DAN MORAL DESTEĞİ
    Sarı-kırmızımılar'da takım kaptanlarından , kampında arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Bu toplantıda Arda'nın arkadaşlarına, "Biz G.Saray'ız. Son günlerde kötü sonuçlar almış olabiliriz ama bu yarışa sonun kadar devam edeceğiz" dediği öğrenildi.

    G.SARAY MAÇINA YENİDEN KALKAVAN!
    Süper Lig'de -G. Saray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, G.Saray-Trabzon maçını da yönetmişti… Trabzon-Karagümrük karşılaşmasında Ali Şansalan ve Beşiktaş- Kayseri maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray, Antalya’ya hazır!