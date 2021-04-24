Galatasaray, Antalya’ya hazır!

Antalyaspor maçı öncesinde Belek'te çalışan Sarı-Kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki son antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim'in taktik idmanında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.
ARDA TURAN'DAN MORAL DESTEĞİ
Sarı-kırmızımılar'da takım kaptanlarından Arda Turan, Antalya kampında arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Bu toplantıda Arda'nın arkadaşlarına, "Biz G.Saray'ız. Son günlerde kötü sonuçlar almış olabiliriz ama bu yarışa sonun kadar devam edeceğiz" dediği öğrenildi.
G.SARAY MAÇINA YENİDEN KALKAVAN!
Süper Lig'de Antalyaspor-G. Saray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, G.Saray-Trabzon maçını da yönetmişti… Trabzon-Karagümrük karşılaşmasında Ali Şansalan ve Beşiktaş- Kayseri maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
ARDA TURAN'DAN MORAL DESTEĞİ
Sarı-kırmızımılar'da takım kaptanlarından Arda Turan, Antalya kampında arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Bu toplantıda Arda'nın arkadaşlarına, "Biz G.Saray'ız. Son günlerde kötü sonuçlar almış olabiliriz ama bu yarışa sonun kadar devam edeceğiz" dediği öğrenildi.
G.SARAY MAÇINA YENİDEN KALKAVAN!
Süper Lig'de Antalyaspor-G. Saray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, G.Saray-Trabzon maçını da yönetmişti… Trabzon-Karagümrük karşılaşmasında Ali Şansalan ve Beşiktaş- Kayseri maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.