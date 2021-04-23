FENERBAHÇE'NİN DURUMUNU TAKVİM YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ



İLKER YAĞCIOĞLU:PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE

Beşiktaş'ın çok önemli bir avantajı vardı, onu kaybettiler. Az da olsa avantajları var. Ama psikolojik olarak bu gibi durumlarda arkadan gelen avantajlıdır. Hem kadro zenginliği hem son haftalardaki oyunuyla Fenerbahçe'nin en az Beşiktaş kadar şansı olduğu gerçek.