Emre Belözoğlu'nun teknik patron olmasının ardından futbol anlayışında önemli bir değişikliğe giden, daha çok hücumu düşünen ve risk alan Fenerbahçe artık zirveye göz kırpıyor. F.Bahçe bitime 6 hafta kala şampiyonluk için ciddi hesaplar içine girmiş durumda.
FENER İSTATİSTİKLERDE AÇIK ARA
Sarı-Lacivertiller şampiyonluk yarışında geriden geliyor olmanın psikolojik avantajını da net bir şekilde arkasına almış durumda. Son 3 maçtaki istatistiklere bakıldığında Sarı- Lacivertliler'in hem Beşiktaş'a hem de G.Saray'a çok ciddi fark attığı görülüyor.
GENETİK KODLARA DÖNÜŞ…
Risk almaya başlayan ve daha çok hücumu düşünen Fenerbahçe, son 3 karşılaşmada maç başına 2.36 gol beklentisine ulaştı. Bu rakam G.Saray'da 2.07, lider Beşiktaş'ta ise 1.14 olarak gerçekleşti.