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    puan olarak geride ama enerji ve oyunda önde: Savulun Fener geliyor!

    Müthiş bir çıkış yakalayan , geriden geliyor olmanın psikolojik avantajını da kullanarak şampiyonluk havasına girdi. Fenerbahçe, şampiyonluk için yarıştığı ezeli rakiplerine tüm istatistiklerde fark atarken bitime 6 maç kala adeta meydan okudu.

    Savulun Fener geliyor!

    Emre Belözoğlu'nun teknik patron olmasının ardından futbol anlayışında önemli bir değişikliğe giden, daha çok hücumu düşünen ve risk alan Fenerbahçe artık zirveye göz kırpıyor. F.Bahçe bitime 6 hafta kala şampiyonluk için ciddi hesaplar içine girmiş durumda.

    FENER İSTATİSTİKLERDE AÇIK ARA
    Sarı-Lacivertiller şampiyonluk yarışında geriden geliyor olmanın psikolojik avantajını da net bir şekilde arkasına almış durumda. Son 3 maçtaki istatistiklere bakıldığında Sarı- Lacivertliler'in hem Beşiktaş'a hem de G.Saray'a çok ciddi fark attığı görülüyor.

    GENETİK KODLARA DÖNÜŞ…
    Risk almaya başlayan ve daha çok hücumu düşünen Fenerbahçe, son 3 karşılaşmada maç başına 2.36 gol beklentisine ulaştı. Bu rakam G.Saray'da 2.07, lider Beşiktaş'ta ise 1.14 olarak gerçekleşti.

        SON DÜDÜĞE KADAR GİDECEK
        Maç başına toplam şutta, topla oynama oranlarında da Fenerbahçe ezeli rakiplerine üstünlük sağladı. Fikstür avantajı da göz önüne alındığında, F.Bahçe ligde son bitiş düdüğüne kadar yarışın içinde kalacak gibi.

        FUTBOLCULAR İYİCE HAVAYA GİRDİLER
        Alınan galibiyetler sonrasında zirve ile farkın 3 puana inmesi F.Bahçeli futbolcuları iyice havaya soktu. Oyuncuların hırsı en üst düzeyde.

        SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
        Pazar günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde yüksek bir tempoda geçen idman 1.5 saat sürdü. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

            FENERBAHÇE'NİN DURUMUNU TAKVİM YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

            İLKER YAĞCIOĞLU:PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE
            Beşiktaş'ın çok önemli bir avantajı vardı, onu kaybettiler. Az da olsa avantajları var. Ama psikolojik olarak bu gibi durumlarda arkadan gelen avantajlıdır. Hem kadro zenginliği hem son haftalardaki oyunuyla Fenerbahçe'nin en az Beşiktaş kadar şansı olduğu gerçek.

            OKTAY DERELİOĞLU: FENERBAHÇE'NİN TEPKİSİ ÖNEMLİ
            Oyun olarak çok düştü Beşiktaş. Sivas'ta tek pozisyona giremedi. F.Bahçe de iyi oynamıyor ancak Beşiktaş'ın kayıplarıyla yeniden umutlandı. Şansların eşit olduğunu düşünüyorum.. F.Bahçe buna tepki verebilecek mi göreceğiz.

            EVREN TURHAN: SAKİN VE KONTROLLÜ İLERLİYORLAR
            Fenerbahçe Beşiktaş'a göre daha avantajlı. Psikolojik avantaj ellerine geçti. Emre Belözoğlu kenarda sakin ve son derece kontrollü ilerliyorlar. Fenerbahçe psikolojik açıdan sadece Beşiktaş'ın değil bir başka rakibi G.Saray'ın da önünde.
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