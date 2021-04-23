Bundesliga’da takımlar kapanma kararı aldı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Bundesliga takımları, coranavirüs vakalarının önüne geçebilmek ve sezonu zamanında bitirebilmek için maç takvimi sonuna kadar kamp yapacak. Açıklamada getirilen yeni önlemlerle temasın ve enfeksiyon riskinin daha da azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı. Almanya'da bitime 3 hafta kala Bayern Münih açık ara liderliğini sürdürüyor.
FUTBOL ELİT İNSANLAR İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN OLMALI
Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu Süper Lig ile ilgili konuştu. Romen teknik adam, "Futbol elit insanlar için değil herkes için olmalı. 80 yaşındaki emekli bir adam da fabrikada çalışan işçi de üniversitede okuyan öğrenci de stada gidip maç izleyebilmeli. Futbol aristokratların, zenginlerin oyunu olamaz. ABD'liler bunu Super Bowl gibi şov oyunu sanıyorlar. Bunun adı futbol; Super Bowl değil. Futbolun ruhu tribünlerdeki o dar gelirli insanların içinde" dedi.
HEDEFİM TOKYO'DA 2. KEZ ALTIN MADALYA KAZANMAK
Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Taha Akgül açıklamalarda bulundu. Akgül, "1,5 yıl ara verip, hiç müsabakaya çıkmadan ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak önemliydi. Çünkü olimpiyatlara az bir süre kaldı. İnşallah hedefim Tokyo'da ikinci kez altın madalya olacak" diye konuştu.