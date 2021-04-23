Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bundesliga’da takımlar kapanma kararı aldı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Bundesliga takımları, coranavirüs vakalarının önüne geçebilmek ve sezonu zamanında bitirebilmek için maç takvimi sonuna kadar kamp yapacak. Açıklamada getirilen yeni önlemlerle temasın ve enfeksiyon riskinin daha da azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı. 'da bitime 3 hafta kala açık ara liderliğini sürdürüyor.

    Bundesliga’da takımlar kapanma kararı aldı!

    Bundesliga takımları, coranavirüs vakalarının önüne geçebilmek ve sezonu zamanında bitirebilmek için maç takvimi sonuna kadar kamp yapacak. Açıklamada getirilen yeni önlemlerle temasın ve enfeksiyon riskinin daha da azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı. Almanya'da bitime 3 hafta kala Bayern Münih açık ara liderliğini sürdürüyor.

    FUTBOL ELİT İNSANLAR İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN OLMALI
    Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu Süper Lig ile ilgili konuştu. Romen teknik adam, "Futbol elit insanlar için değil herkes için olmalı. 80 yaşındaki emekli bir adam da fabrikada çalışan işçi de üniversitede okuyan öğrenci de stada gidip maç izleyebilmeli. Futbol aristokratların, zenginlerin oyunu olamaz. ABD'liler bunu Super Bowl gibi şov oyunu sanıyorlar. Bunun adı futbol; Super Bowl değil. Futbolun ruhu tribünlerdeki o dar gelirli insanların içinde" dedi.

    HEDEFİM TOKYO'DA 2. KEZ ALTIN MADALYA KAZANMAK
    Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Taha Akgül açıklamalarda bulundu. Akgül, "1,5 yıl ara verip, hiç müsabakaya çıkmadan ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak önemliydi. Çünkü olimpiyatlara az bir süre kaldı. İnşallah hedefim Tokyo'da ikinci kez altın madalya olacak" diye konuştu.

        G.BİRLİĞİ-Ç.RİZESPOR
        Süper         Lig'de 37. haftanın perdesi bu akşam açılacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor saat 19.00'da başkentte kozlarını paylaşacak.

        CSKA VE FENER 2. KEZ
        THY Euroleague çeyrek final serisi 2. maçında CSKA Moskova ve Fenerbahçe bu akşam 20.00'de Rusya'da karşılaşacak. İlk maçı farklı kazanan CSKA seride 1-0 önde bulunuyor.

        ÇOK BÜYÜK BİR GURUR
        Euro 2020'de yer alacak 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır duygularını anlattı. Çakır, "Çok büyük bir gurur. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasını yaptı.

            GS TV'DE ŞOK SÖZLER
            GS TV'de dün Trabzonspor maçıyla ilgili yapılan programda çok çarpıcı ifadeler kullanıldı. Kanalın spikerlerinden GS TV Spikeri Serbay Şenkal: "Trabzonspor karşısında futbolcularımız galibiyeti istemedi, teknik direktör değilim ama nedenini çok merak ediyorum" dedi. Bu sözler büyük tartışma bir yarattı.

            GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ALANYA
            Süper Lig'in iki rahat takımının maçında Alanyaspor sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. Konuk ekip 6. dakikada Muhammet Demir ile öne geçti. 12 dakika sonra Mustafa Pektemek yanıt verdi. 41. dakikada Muhammet bir kez daha sahneye çıktı ve Gaziantep 2-1 öne geçti. Ancak Alanya 45. dakikada Caulker ve 53. dakikada Mustafa Pektemek'in golleriyle 3 puanı kazanmayı başardı.

            BAŞAKŞEHİR NEFES ALDI
            Süper             Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. 36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. Maçı Başakşehir 1-0 kazandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Bundesliga’da takımlar kapanma kararı aldı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)