Bundesliga’da takımlar kapanma kararı aldı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FUTBOL ELİT İNSANLAR İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN OLMALI

Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu Süper Lig ile ilgili konuştu. Romen teknik adam, "Futbol elit insanlar için değil herkes için olmalı. 80 yaşındaki emekli bir adam da fabrikada çalışan işçi de üniversitede okuyan öğrenci de stada gidip maç izleyebilmeli. Futbol aristokratların, zenginlerin oyunu olamaz. ABD'liler bunu Super Bowl gibi şov oyunu sanıyorlar. Bunun adı futbol; Super Bowl değil. Futbolun ruhu tribünlerdeki o dar gelirli insanların içinde" dedi.