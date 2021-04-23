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    Anadolu Efes, Real Madrid'i  91-68 yendi

    Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Efes maçın ilk yarısını da 44-32 önde tamamladı. Anadolu Efes, 27 Nisan'da Madrid'de oynanacak 3. Maçı da kazanırsa adını final four'a yazdıracak.

    Efes, Real'i ezdi geçti
    Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Efes maçın ilk yarısını da 44-32 önde tamamladı. Anadolu Efes, 27 Nisan'da Madrid'de oynanacak 3. Maçı da kazanırsa adını final four'a yazdıracak. Lacivertli-Beyazlı ekipte Micic 23, Larkin ise 21 sayıya maçı tamamladılar. İspanyol ekibi Real Madrid'de ise Thompkins'in 17, Fernandes'in de 11 sayıyı galibiyet için yeterli olmadı.
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    Haberler Spor Anadolu Efes, Real Madrid'i  91-68 yendi