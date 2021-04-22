Milli güreşçi Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stil finalinde Rus sporcu Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha maç sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.