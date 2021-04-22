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    Milli güreşçi Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stil finalinde Rus sporcu 'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha maç sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.

    Altın adam Taha Akgül

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stil finalinde Rus sporcu Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha maç sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.

    BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ
    Hatayspor     Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Mame Diouf'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı biliyorduk. Beşiktaş Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesi... Diouf için görüşmek istiyorlarsa görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

    A.GÜCÜ VE DENİZLİ PUANI PAYLAŞTI
    Son haftaların formda takımı Ankaragücü evinde lig sonuncusu Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk edip Rodallega'nın frikik golüyle öne geçti. Ankaragücü, Kistiou ile beraberliği yakaladı. İkinci yarı gol gelmeyince maç 1-1 sona erdi.

        ERZURUMSPOR 90'DA GÜLDÜ
        Süper         Lig'de kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek altın değerinde bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Herkes maç bu skorla bitecek diye beklerken 90+6. dakikada sahneye Gabriel Obertan çıktı. Fransız yıldız attığı golle Erzurumspor'a 3 puanı getirdi.

        İLK RAUNTTA KAZANAN CSKA
        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında CSKA Moskova'ya 92-76 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği serinin ikinci maçı 23 Nisan'da Rusya'da oynanacak.
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        Haberler Spor Milli güreşçi Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)