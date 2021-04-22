Milli güreşçi Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stil finalinde Rus sporcu Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha maç sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Mame Diouf'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı biliyorduk. Beşiktaş Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesi... Diouf için görüşmek istiyorlarsa görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.
A.GÜCÜ VE DENİZLİ PUANI PAYLAŞTI
Son haftaların formda takımı Ankaragücü evinde lig sonuncusu Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk edip Rodallega'nın frikik golüyle öne geçti. Ankaragücü, Kistiou ile beraberliği yakaladı. İkinci yarı gol gelmeyince maç 1-1 sona erdi.