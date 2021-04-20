



İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Geldiğimiz günden beri inanılmaz rüzgar vardı ama stadyumda kesilmiş. Maç oynamak için güzel bir ortam var bence."

"Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Onlarla beraber oynayamasak da onların sevgisini hissediyoruz."

"KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Sivasspor iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Belki de Anadolu'nun en zorlu deplasmanı. Kazanmak çok önemli, kazanıp öndeki avantajımızı ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz."