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    • 20.04.2021 19:10
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    Teknik Direktörü 'dan Aboubakar yorumu: İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir

    'in 36. haftasında lider deplasmanda 'a konuk oldu. Teknik Direktör , mücadele öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir" dedi.

    Sergen Yalçın'dan Aboubakar yorumu!

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk etti.

    Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.



    İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

    "Geldiğimiz günden beri inanılmaz rüzgar vardı ama stadyumda kesilmiş. Maç oynamak için güzel bir ortam var bence."

    "Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Onlarla beraber oynayamasak da onların sevgisini hissediyoruz."

    "KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"
    "Sivasspor iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Belki de Anadolu'nun en zorlu deplasmanı. Kazanmak çok önemli, kazanıp öndeki avantajımızı ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz."



    "İNŞALLAH SAKATLIK OLMADAN MAÇI BİTİRİR"
    "Aboubakar, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir."



        "İNŞALLAH ÖYLE KALIR"
        "Rıza hoca bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Çalıştığı takımlarda başarılı olmuş biri, camiamızın da sembol isimlerinden biri. Değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır."

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