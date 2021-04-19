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    • 19.04.2021 19:13
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    Son dakika: Tahkim Kurulu, 'un cezasını onadı!

    Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun lı futbolcu ile oyuncusu 'ın ikişer maçlık men cezasını onadı.

    Tahkim Donk'un cezasını onadı!

    Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun lı futbolcu 'un cezasını onadı.

    Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

    "-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

    -Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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    Haberler Spor Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Ryan Donk'un cezasını onadı!