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    ’da dünkü toplantı sonrası ateşkes sağlandı: Başkan Cengiz yarın açıklamalarda bulunacak

    ’da Başkan , yönetim ve üçgenindeki gerilim üzerine dün kritik bir toplantı gerçekleştirdi... Yapılan toplantıda birlik ve beraberlik mesajlaı verildi. Cengiz yarın açıklamalarda bulunacak.

    Saray'da geçici ateşkes

    Galatasaray'da 'in açıklamaları sonrası deprem yaşanmıştı. Bazı yöneticiler yaşanan gelişmeler sonrası Cengiz'in görevi bırakmasını istemişti. de Mustafa Cengiz'in takımla ve kendisiyle ilgili açıklamalarına maçında cevap vermişti.

    Başkan, yönetim ve Terim arasındaki gerilim üzerine dün 'nda toplantı gerçekleştirildi. Başkan Cengiz, toplantıda yöneticilerden sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmelerini istedi.

    Cengiz'in "Siz bir şey yazınca işler daha da karışıyor" dediği öğrenildi. Cengiz'in toplantıya çağırdığı yöneticilerinden yarısının Türk Telekom Stadı'na gelmesi dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajının çıktığı toplantı sonrası Cengiz yarın açıklamalarda bulunacak.

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    Haberler Spor Galatasaray’da dünkü toplantı sonrası ateşkes sağlandı: Başkan Cengiz yarın açıklamalarda bulunacak