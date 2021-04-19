Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası deprem yaşanmıştı. Bazı yöneticiler yaşanan gelişmeler sonrası Cengiz'in görevi bırakmasını istemişti. Fatih Terim de Mustafa Cengiz'in takımla ve kendisiyle ilgili açıklamalarına Göztepe maçında cevap vermişti.

Başkan, yönetim ve Terim arasındaki gerilim üzerine dün Türk Telekom Stadı'nda toplantı gerçekleştirildi. Başkan Cengiz, toplantıda yöneticilerden sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmelerini istedi.

Cengiz'in "Siz bir şey yazınca işler daha da karışıyor" dediği öğrenildi. Cengiz'in toplantıya çağırdığı yöneticilerinden yarısının Türk Telekom Stadı'na gelmesi dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajının çıktığı toplantı sonrası Cengiz yarın açıklamalarda bulunacak.