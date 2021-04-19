Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş katılacak mı? Avrupa Süper Ligi takımları futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Dünyanın önde gelen kulüpleri, UEFA organizasyonlarından bağımsız olarak kendi ligleri olan Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurdu. Uzun süredir kurulması gündemde olan Avrupa Süper Ligi resmi olarak duyurulmuş oldu. Ligin formatı açıklanırken, gözler UEFA ve FIFA'ya çevrildi. UEFA ve FIFA bu lige katılanlar hakkında sert yaptırımlar alacağını duyurmuştu. Peki, Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş katılacak mı? İşte Avrupa Süper Ligi takımları!
AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek.
Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.
Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek.
Maç takvimi için haftaiçi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.
Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.