Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş katılacak mı? Avrupa Süper Ligi takımları futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Dünyanın önde gelen kulüpleri, UEFA organizasyonlarından bağımsız olarak kendi ligleri olan Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurdu. Uzun süredir kurulması gündemde olan Avrupa Süper Ligi resmi olarak duyurulmuş oldu. Ligin formatı açıklanırken, gözler UEFA ve FIFA'ya çevrildi. UEFA ve FIFA bu lige katılanlar hakkında sert yaptırımlar alacağını duyurmuştu. Peki, Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş katılacak mı? İşte Avrupa Süper Ligi takımları!