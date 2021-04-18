Cimbom İzmir'de hayata döndü. Sarı-Kırmızılılar zorlu Göztepe deplasmanında 3-1 kazanarak lider Beşiktaş'la farkı 6 puana indirdi. Ev sahibi ekip maça hızlı girdi. 9. dakikada Diabete müthiş bir golle skoru 1-0'a getirdi. Ancak Galatasaray 19. dakikada bu gole yanıt verdi.
KEREM'DEN ÇOK ŞIK BİR PLASE
Kerem Aktürkoğlu güzel bir plase ile skoru dengeledi: 1-1. 39. dakikada sahneye yine Kerem çıktı ve Galatasaray 2-1 öne geçti. 45+3'te Halil yüzde yüz pozisyonda sonuç alamadı.
FEGHOULİ ZORU BAŞARDI
1 dakika sonra bu kez Feghouli yüzde yüz fırsatı değerlendiremedi. 49'da Emre Kılınç yakın mesafeden İrfancan'ın üzerine vurdu.
PENALTIYI DA GOL YAPTI
63. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem hattrick yaparak skoru 3-1'e getirdi. 70'te Onyekuru'nun şutu direği yaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 3-1.