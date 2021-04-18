Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şeref meselesi! , ’la farkı 6 puana indirdi

    henüz 9. dakikada Diabate’nin süper golüyle şoka girdi. Ancak haftalar sonra iyi bir futbol sergileyen Sarı-Kırmızılılar, genç ’in hat-trick’iyle ’yi devirdi, “Daha pes etmedim” dedi...

    Şeref meselesi

    Cimbom İzmir'de hayata döndü. Sarı-Kırmızılılar zorlu Göztepe deplasmanında 3-1 kazanarak lider Beşiktaş'la farkı 6 puana indirdi. Ev sahibi ekip maça hızlı girdi. 9. dakikada Diabete müthiş bir golle skoru 1-0'a getirdi. Ancak Galatasaray 19. dakikada bu gole yanıt verdi.



    KEREM'DEN ÇOK ŞIK BİR PLASE
    Kerem Aktürkoğlu güzel bir plase ile skoru dengeledi: 1-1. 39. dakikada sahneye yine Kerem çıktı ve Galatasaray 2-1 öne geçti. 45+3'te Halil yüzde yüz pozisyonda sonuç alamadı.

    FEGHOULİ ZORU BAŞARDI
    1 dakika sonra bu kez Feghouli yüzde yüz fırsatı değerlendiremedi. 49'da Emre Kılınç yakın mesafeden İrfancan'ın üzerine vurdu.



    PENALTIYI DA GOL YAPTI
    63. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem hattrick yaparak skoru 3-1'e getirdi. 70'te Onyekuru'nun şutu direği yaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 3-1.



        KEREM'İN GECESİ
        Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği Kerem Aktürkoğlu müthiş bir maç çıkardı. 3 gol birden atarak hat-trick yapan 22 yaşındaki futbolcu geceye damgasını vurdu. Kerem 4.5 yıl sonra Galatasaray formasıyla bir maçta 3 gol atan ilk yerli futbolcu oldu. Bunu son olarak Yasin Öztekin başarmıştı.

        DAHA ÖNCE YAPTIK YİNE YAPARIZ
        Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı şampiyonluk için önemli sözler sarf etti. Kerem, "Galatasaray buralardan çok geri döndü, yine döneceğini düşünüyoruz. İnanıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve gülen taraf biz oluruz." ifadelerini kullanırken, Taylan ise, "Daha önce Galatasaray bunu yaptı yine yapabiliriz... Sadece maç maç bakıyoruz." diyerek şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Şeref meselesi! Galatasaray, Beşiktaş’la farkı 6 puana indirdi