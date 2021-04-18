



KEREM'İN GECESİ

Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği Kerem Aktürkoğlu müthiş bir maç çıkardı. 3 gol birden atarak hat-trick yapan 22 yaşındaki futbolcu geceye damgasını vurdu. Kerem 4.5 yıl sonra Galatasaray formasıyla bir maçta 3 gol atan ilk yerli futbolcu oldu. Bunu son olarak Yasin Öztekin başarmıştı.



DAHA ÖNCE YAPTIK YİNE YAPARIZ

Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı şampiyonluk için önemli sözler sarf etti. Kerem, "Galatasaray buralardan çok geri döndü, yine döneceğini düşünüyoruz. İnanıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve gülen taraf biz oluruz." ifadelerini kullanırken, Taylan ise, "Daha önce Galatasaray bunu yaptı yine yapabiliriz... Sadece maç maç bakıyoruz." diyerek şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.



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