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    Kartal’da büyük panik! son 5 haftada tam 7 puan kaybetti

    Siyah-Beyazlı taraftarlar kötü futbol nedeniyle “Acaba şampiyonluk kaçacak mı?” endişesi taşıyor… Teknik Direktörü ise oyuncularına psikolojik destek veriyor.

    Kartal’da büyük panik

    Beşiktaş'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-Beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.

    11 PUANDAN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ
    Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.




    KALAN MAÇLARI DA BİR HAYLİ ZOR
    Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü Sivas deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, Hatay gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken Galatasaray deplasmanına da çıkacak.



    N'KOUDOU VE MENSAH HEDEFTE
    Beşiktaş'ta bu sezon bir türlü bekleneni veremeyen N'Koudou ve Mensah'ın son olarak Ankaragücü maçında ortaya koyduğu kötü performans bardağı taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan haftaladda iki oyuncuyu da mecbur kalmadıkça kullanmayacağı iddia ediliyor.



        OĞUZHAN ÖZYAKUP 3 HAFTA YOK!
        Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi… Yıldız oyuncu 3 hafta yok…



        VINCENT ABOUBAKAR SİVAS'TA OYNAYACAK
        Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi... Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan Kamerunlu futbolcu ligin 36. haftasında oynanacak Sivasspor maçında sahada olacak.

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        Haberler Spor Kartal’da büyük panik! Beşiktaş son 5 haftada tam 7 puan kaybetti