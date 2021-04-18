Beşiktaş'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-Beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.
11 PUANDAN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ
Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.
KALAN MAÇLARI DA BİR HAYLİ ZOR
Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü Sivas deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, Hatay gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken Galatasaray deplasmanına da çıkacak.
N'KOUDOU VE MENSAH HEDEFTE
Beşiktaş'ta bu sezon bir türlü bekleneni veremeyen N'Koudou ve Mensah'ın son olarak Ankaragücü maçında ortaya koyduğu kötü performans bardağı taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan haftaladda iki oyuncuyu da mecbur kalmadıkça kullanmayacağı iddia ediliyor.