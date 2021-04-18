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    • 18.04.2021 18:18
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    2-2 Kasımpaşa | Maç Özeti

    Spor Toto 'in 35. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. İşte detaylar...

    Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı geçemedi

    'in 35. haftasında ile Kasımpaşa, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

    Ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir'den gelirken, konuk ekibin gollerini 5 ve 58. dakikalarda Isaac Thelin kaydetti.

    Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Gaziantep FK ise 51 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak.

    GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, , Güray, Olkowski, , Andre, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, , Sadiku, Tosic, Bistrovic, Varga, Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

    Stat: Gaziantep Kalyon

    Hakemler: , Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

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